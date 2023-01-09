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«Оксфорд» — «Арсенал»: трансляция матча, где смотреть онлайн, прямой эфир

«Оксфорд» — «Арсенал»: трансляция матча, где смотреть онлайн, прямой эфир
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9 января состоится матч третьего раунда Кубка Англии «Оксфорд» — «Арсенал». Начало игры – в 23:00 мск. На территории России эту встречу не покажут.

Лучшие прогнозы на футбол.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Арсенала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.19, а успех «Оксфорда» оценивается аналитиками в 15.50. Ничья доступна за 7.60.

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал больше 2.5 мяча можно поставить за 1.36, а на тотал меньше 2.5 мяча – за 3.10.

На гол «Арсенала» дают коэффициент 1.02. Если забьёт «Оксфорд», сыграет коэффициент 1.85. Поставить на «обе забьют» в букмекерских конторах можно за 1.95.

Экспресс с коэффициентом 5.05.

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