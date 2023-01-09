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СКА — «Спартак»: когда матч КХЛ, где покажут, во сколько начало, ставки

СКА — «Спартак»: когда матч КХЛ, где покажут, во сколько начало, ставки
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10 января в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграют СКА и «Спартак». Игра начнётся в 19:30 мск. Прямую трансляцию матча покажет телеканал KHL Prime.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Петербуржцы считаются фаворитами матча. Ставки на хозяев принимаются с коэффициентом 1.44. Шансы москвичей оценены в 6.10. Заключить пари на ничью в основное время предлагается за 5.50.

Эксперты считают, что матч СКА — «Спартак» будет результативным. Сделать ставку на ТБ 4.5 шайбы можно с коэффициентом 1.53, а на ТМ 4.5 дают 2.50.

Если обе команды смогут забить, зайдёт коэффициент 1.17. Победа команды Романа Ротенберга с учётом возможных овертайма и буллитов идёт с коэффициентом 1.23, а на успех «Спартака» можно поставить за 4.40.

10 лучших прогнозов на сегодня.

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