«Оксфорд» — «Арсенал»: прогноз Тимура Журавеля на матч третьего раунда Кубка Англии

Спортивный журналист, профессиональный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч Кубка Англии «Оксфорд» — «Арсенал».



Ставка: победа «Арсенала» в два мяча за 4.10.



«В матчах Кубка Англии бывает, что более слабая команда прыгает выше голов и побеждает сильную, но, мне кажется, что в этом матче такого не случится. «Оксфорд» занимает 15-е место в третьем дивизионе и играет так себе. Казалось бы в такой ситуации Кубок значил бы многое для «Оксфорда», но у «Арсенала» сейчас достаточно ресурсов, чтобы не дать случиться сенсации.



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Даже не основной состав игроков заряжен уверенностью, команда сейчас явно на ходу. Даже те, кто на подмене покажут нормальный нынешний арсенальский футбол. «Арсенал» всегда был кубковой командой, поэтому такие матчи он умеет проходить.



Не верю в то, что «Оксфорд» забьет, пусть и играет дома. Но, «Арсенал» умеет играть прагматично. Если искать эксклюзив и вкусную ставку, то тут напрашивается победа «Арсенал» в 2 мяча.



«Арсенал» забьет и может быть даже быстро. Будет контролировать ход игры, но вряд ли форсировать события. Этот матч — это все же некий мостик к играм чемпионата, поэтому не стоит тратить лишние эмоции. Прагматика, второй гол и в итоге победа. С крупным счетом «Арсенал» вряд ли выиграет, так как «Оксфорд» дома все же будет упираться постарается сохранить лицо перед зрителями», — сказал Журавель.



Экспресс с коэффициентом 5.05.



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