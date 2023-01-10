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«Сибирь» — «Ак Барс»: результат матча КХЛ, как сыграли, какой счёт, кто победил

«Сибирь» — «Ак Барс»: результат матча КХЛ, как сыграли, какой счёт, кто победил
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В Новосибирске в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 «Сибирь» принимала казанский «Ак Барс». Встреча завершилась в серии буллитов победой гостей со счётом 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0).

Лучшие прогнозы на сегодня.

На 15-й минуте Никита Коротков вывел новосибирцев вперёд. Очки за результативные передачи получили Тейлор Бек и Егор Аланов. На 22-й минуте Александр Шаров, реализовав численное большинство, удвоил преимущество хозяев. На 28-й минуте Александр Радулов при игре «пять на четыре» сократил отставание до минимума. На 47-й минуте Василий Токранов с передачи Никиты Дыняка сравнял счёт. Победный гол в серии буллитов забил Дмитрий Воронков.

Экспресс с коэффициентом 6.02.

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