«Сибирь» — «Ак Барс»: результат матча КХЛ, как сыграли, какой счёт, кто победил

В Новосибирске в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 «Сибирь» принимала казанский «Ак Барс». Встреча завершилась в серии буллитов победой гостей со счётом 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0).
Лучшие прогнозы на сегодня.
На 15-й минуте Никита Коротков вывел новосибирцев вперёд. Очки за результативные передачи получили Тейлор Бек и Егор Аланов. На 22-й минуте Александр Шаров, реализовав численное большинство, удвоил преимущество хозяев. На 28-й минуте Александр Радулов при игре «пять на четыре» сократил отставание до минимума. На 47-й минуте Василий Токранов с передачи Никиты Дыняка сравнял счёт. Победный гол в серии буллитов забил Дмитрий Воронков.
Экспресс с коэффициентом 6.02.
Овечкин установил рекорд для россиян по матчам в НХЛ.
Билялетдинов: будем разбираться в слабом начале первого периода матча с «Сибирью».
Максим Кузнецов: в России Овечкин не был столь результативным, как в НХЛ.
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