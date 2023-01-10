«Динамо» М — «Салават Юлаев»: эксперты назвали шансы команд в матче КХЛ

10 января в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграют «Динамо» и «Салават Юлаев». Игра начнётся в 19:30 мск. Прямую трансляцию матча покажет телеканал KHL.
Лучшие прогнозы на хоккей.
Динамовцы считаются фаворитами матча. Ставки на хозяев принимаются с коэффициентом 2.25. Шансы уфимцев оценены в 3.10. Заключить пари на ничью в основное время предлагается за 3.60.
Эксперты сомневаются, что матч «Динамо» — «Салават Юлаев» будет результативным. Сделать ставку на ТБ 4.5 шайбы можно с коэффициентом 2.05, а на ТМ 4.5 дают 1.81.
Если обе команды смогут забить, зайдёт коэффициент 1.21. Победа бело-голубых с учётом возможных овертайма и буллитов идёт с коэффициентом 1.69, а на успех «Салавата» можно поставить за 2.23.
Экспресс с коэффициентом 6.05.
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