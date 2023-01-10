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«Автомобилист» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

«Автомобилист» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА и ТМ 6.5 за 3.36.

«Вы, конечно, будете смеяться, но, проиграв девятый матч подряд, «Автомобилист» все равно не утратил статус единоличного лидера Восточной конференции. Потому что «Магнитка» проиграла снова, «Авангард» проиграл туром ранее, а мчащиеся на всех парах «Салават» с «Сибирью» еще только приближаются.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Математическая красота требует от «Автомобилиста» юбилейного – десятого — поражения подряд. И календарь весьма этому способствует, присылая в соперники столичных армейцев. Которым в этом сезоне уральцы разок уже проиграли и которые имеют над «Автомобилистом» более чем трехкратное превосходство по количеству побед в междусобойчиках.

Конечно, все прекрасно понимают, что при демонстрируемой «Автомобилистом» игре, достаточно основательной и отнюдь не провальной, нынешний результат представляет собой какой-то нонсенс, и долго это безобразие продолжаться не может. Но точно так же все прекрасно понимают, насколько трудно сейчас выковыривать очки из ЦСКА, который постепенно и неторопливо разгоняется под плей-офф.

Учитывая все вышеизложенное, прогнозирую весьма и весьма низовой матч с тоталом, который не превысит 6,5. А по итогам этого матча ЦСКА наберет два очка», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 6.02.

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Максим Кузнецов: в России Овечкин не был столь результативным, как в НХЛ.

«Автомобилист» – ЦСКА. Лидер Востока неизлечим «Автомобилист» – ЦСКА. Лидер Востока неизлечим
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