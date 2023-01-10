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«Северсталь» — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

«Северсталь» — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» — «Торпедо».

Ставка: победа «Северстали» и ТМ 6.5 за 3.04.

«С грехом пополам обыграв «Куньлунь», «Северсталь» вернулась в зону плей-офф Западной конференции, в очередной раз вытолкав оттуда взашей минское «Динамо». «Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки», и, подозреваю, что скоро к ней присоединится московский «Спартак» и три команды будут биться за два места в плей-офф, что прилично повышает шансы участников с 50 процентов до 66,7 процента.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Понятно, что по всем статистическим показателям «Северсталь» рядом с нынешним «Торпедо» не лежала. Нижегородцы, победив в Москве «Динамо», даже выскочили на пару часов на второе место в общей турнирной таблице. То есть, с одной стороны, фаворит предстоящего матча вроде бы лежит на поверхности.

С другой стороны, что, на мой взгляд, куда важнее, противостояние между этими соперниками имеет четко выраженный домашний характер. Все три матча в текущем сезоне завершились победами хозяев. А еще так завершились пять последних матчей между этими соперниками.

Именно этот факт я беру за основу в предстоящем прогнозе, понимая и осознавая, насколько «Северстали» очки нужны больше, чем нижегородцам. В конце концов, автозаводцам нет особой разницы, иметь ли преимущество своей площадки на первом этапе плей-офф или не иметь. А для «Северстали» речь идет о выживании.

Поэтому прогнозирую попытку череповчан придушить любую нижегородскую активность в зародыше, а значит, небольшое число заброшенных шайб, при котором тотал не превысит 6,5. По итогам же этого матча «Северсталь» не столько наберет, сколько вымучит два очка. Потому что они ей нужны больше», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 6.02.

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