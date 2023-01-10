«Динамо» Москва — «Салават Юлаев»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин сделал ставку на матч КХЛ «Динамо» Москва – «Салават Юлаев».



Ставка: победа «Салавата Юлаева» и ТМ 5.5 за 3.90.

«После Нового года именно уфимцы – самая «горячая» команда КХЛ. Три победы подряд с общим счётом 9-2, причём соперники были очень мощными: «Локомотив», СКА и «Магнитка». Жду, что в Москве «Салават» снова выиграет. Виктор Козлов нашёл неплохой баланс между атакой и обороной, его команда стала меньше ошибаться в своей зоне, разыгрались нападающие-лидеры.



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А у «Динамо», наоборот, много проблем. Они были видны в двух последних матчах с «Торпедо» и «Куньлунем». Бело-голубым не хватает концентрации, дисциплины, бережного отношения к голевым моментам. Но главная беда – беззубость атаки. Одни легионеры травмированы, у других не идёт игра – и получается, что забивать больше некому. В этой игре вряд ли будет заброшено больше пяти шайб. Но на победу «Салавата» ставить можно смело. Победа «Салавата Юлаева» + тотал меньше 5.5», — сказал Емелин.



Экспресс с коэффициентом 6.02.



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