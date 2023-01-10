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«Динамо» Москва — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 10 января

«Динамо» Москва — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 10 января
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Москва – «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» в матче за 2.22.

«С московским «Динамо», кажется, всё ясно. Получается у бело-голубых навязать сопернику свою игру – соперник оказывается битым. Не получается – огребают сами бело-голубые. Особенно чётко этот закон сработал в предыдущем туре, в котором почти два периода москвичи давили нижегородцев и делали с ними, что хотели. Но, пропустив, внезапно стали подстраиваться под волжан и доподстраивались до поражения в основное время.

Лучшие прогнозы на сегодня.

С «Салаватом» будет не легче. Уфимцев уже можно забыть как исключительно выездную команду. Они больше не насилуют собственных болельщиков в извращённой форме – эмоционально, конечно. Просто научились побеждать на родном льду. Но при этом гостевая статистика всё равно остаётся лучше, чем домашняя, правда, теперь перекос совсем незначительный. Однако и на выезде «Салават» выглядит весьма прилично и в предыдущем туре укатал в Магнитогорске «Магнитку» так вообще всухую.

В Москве же одинаково возможны два сценария предстоящего матча. Болельщики могут получить вообще практически безрезультатный матч, где всё завершится одной-двумя шайбами. Либо шайб будет побольше, но итоговый результат, на мой взгляд, всё равно будет один. Чтобы совместить оба варианта, спрогнозирую тотал не выше 7.5. А итоговый результат, который нас ждёт по завершении матча, на мой взгляд, таков: «Салават» по-любому наберёт два очка. И наберёт их потому, что не даст бело-голубым играть в привычный для тех хоккей», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 6.02.

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