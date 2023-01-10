СКА — «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ СКА – «Спартак».



Ставка: победа СКА и ТБ 5.5 за 2.70.



«В нашей повестке дня — суконно-лапотный матч СКА – «Спартак». Который вполне мог стать гвоздем как минимум игрового дня, но вряд ли станет. Понятно, что комментаторы – люди вежливые. Понятно, что федеральные спортивные СМИ к красно-белым всегда неровно дышат, но… Но, чёрт побери, кто-нибудь наконец скажет, что новый главный тренер «Спартака» за кратчайший срок наворочал такого и столько, что уже впору звать Игоря Рабинера для написания третьего тома книги «Как убивали «Спартак». И лихая победа в Ярославле как исключение из правил случилась лишь потому, что «Локомотив» в третьем периоде почему-то встал. Нет, я не исключаю варианта, что вся работа ведётся с прицелом на плей-офф, в котором красно-белые как воспрянут, да как покажут всем кузькину мать. Но дело в том, что при нынешних результатах «Спартак» тупо в плей-офф не попадёт. Восемь поражений в десяти последних матчах говорят об этом лучше всяких слов. Притом что «Северсталь» ещё шевелится, а минчане и вовсе разбегаются – а это два главных конкурента «Спартака».



Лучшие прогнозы на сегодня.



И вот с таким бэкграундом, но с великими надеждами красно-белые приезжают в Санкт-Петербург, где у тамошнего СКА вагон и маленькая тележка собственных проблем, но даже со всеми этими проблемами питерцы смотрятся на красно-белом фоне ну вообще в шоколаде. И есть чёткое понимание того, что единственный шанс «Спартака» заключается в том, чтобы послать подальше предматчевую тренерскую установку и сыграть так, как они играли в начале сезона. И душой, и сердцем, и одновременно холодной головой. Но поскольку в «Спартаке» все насквозь профессионалы, то никого никуда они не пошлют, будут играть по тренерским лекалам и, конечно же, проиграют – в девятый раз за 11 последних матчей. Предположу, что заброшенных шайб будет не так чтобы уж очень много, но будет, и тотал превысит 5.5. И почти наверняка «Спартак» будет цепляться за результат, как астматик цепляется за кислородную подушку, но это всё равно ему не поможет. И СКА вновь наберёт два очка, которые, как известно, не пахнут. Вот такой у меня прогноз», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 6.02.



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