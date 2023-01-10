Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

СКА — «Спартак»: прогноз Артёма Батрака на игру регулярного чемпионата КХЛ

СКА — «Спартак»: прогноз Артёма Батрака на игру регулярного чемпионата КХЛ
Комментарии

Экс-хоккеист, обладатель Кубка Харламова Артём Батрак сделал ставку на матч регулярного сезона КХЛ СКА – «Спартак».

Ставка: ТБ 5.5 за 2.05.

«В последних трёх матчах между этими командами всегда забивалось минимум шесть голов, а иногда и больше. Я не вижу никаких предпосылок, чтобы в этой игре мы увидели меньшее количество шайб.

Лучшие прогнозы на сегодня.

ТБ 5.5 – моя ставка. У «Спартака» в последнем матче поменяли Красикова. Вместо него вышел молодой Куликов, который провёл первую встречу. Я, конечно, не думаю, что он выйдет в предстоящей игре. Хотя теоретически Гришин может выпустить и его.

У «Спартака» не получается играть в атаке так, как два месяца назад. Красно-белые не способны мало пропускать.

СКА – забивающая команда. Поэтому я думаю, игра будет верховой. Можно ждать, что встреча завершится со счётом 3:3, 4:2. Ну, в этом матче случится много голов. Скучно точно не будет», — сказал Батрак.

Экспресс с коэффициентом 6.02.

Овечкин установил рекорд для россиян по матчам в НХЛ.

Билялетдинов: будем разбираться в слабом начале первого периода матча с «Сибирью».

Максим Кузнецов: в России Овечкин не был столь результативным, как в НХЛ.

СКА — «Спартак». Ротенберг вернёт Гришина в реальность СКА — «Спартак». Ротенберг вернёт Гришина в реальность
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023