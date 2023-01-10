СКА — «Спартак»: прогноз Артёма Батрака на игру регулярного чемпионата КХЛ

Экс-хоккеист, обладатель Кубка Харламова Артём Батрак сделал ставку на матч регулярного сезона КХЛ СКА – «Спартак».



Ставка: ТБ 5.5 за 2.05.



«В последних трёх матчах между этими командами всегда забивалось минимум шесть голов, а иногда и больше. Я не вижу никаких предпосылок, чтобы в этой игре мы увидели меньшее количество шайб.



Лучшие прогнозы на сегодня.



ТБ 5.5 – моя ставка. У «Спартака» в последнем матче поменяли Красикова. Вместо него вышел молодой Куликов, который провёл первую встречу. Я, конечно, не думаю, что он выйдет в предстоящей игре. Хотя теоретически Гришин может выпустить и его.



У «Спартака» не получается играть в атаке так, как два месяца назад. Красно-белые не способны мало пропускать.



СКА – забивающая команда. Поэтому я думаю, игра будет верховой. Можно ждать, что встреча завершится со счётом 3:3, 4:2. Ну, в этом матче случится много голов. Скучно точно не будет», — сказал Батрак.

Экспресс с коэффициентом 6.02.



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