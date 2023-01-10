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«Северсталь» — «Торпедо»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ 10 января

«Северсталь» — «Торпедо»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ 10 января
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Северсталь» – «Торпедо».

Ставка: ТБ 5.5 за 2.12.

«С турнирной точки зрения – самый интересный матч дня. Хозяева ведут упорную борьбу за плей-офф, каждое очко на вес золота. Торпедовцы стараются взять максимум в преддверии тяжелейшего календарного отрезка (сплошные матчи с грандами во второй половине января). Команда Ларионова в десяти матчах одержала девять побед, при этом единственное поражение случилось 30 декабря как раз от «Северстали».

Лучшие прогнозы на сегодня.

По игре гости выглядят солиднее. Торпедовцам по силам перебросать и перетерпеть команду Разина. Спрогнозирую победу нижегородцев в результативной встрече – атаковать оба соперника умеют лучше, чем защищаться, зрители точно увидят больше пяти забитых голов. Моя ставка – тотал больше 5.5», — сказал Плющев.

Экспресс с коэффициентом 6.02.

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