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«Динамо» Москва — «Салават Юлаев»: смотреть онлайн матч КХЛ, прямой эфир

«Динамо» Москва — «Салават Юлаев»: смотреть онлайн матч КХЛ, прямой эфир
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10 января в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся «Динамо» и «Салават Юлаев». Игра начнётся в 19:30 мск. Прямую трансляцию матча покажет телеканал KHL.

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Динамовцы считаются фаворитами матча. Ставки на хозяев принимаются с коэффициентом 2.25. Шансы уфимцев оценены в 3.10. Заключить пари на ничью в основное время предлагается за 3.60.

Эксперты сомневаются, что матч «Динамо» — «Салават Юлаев» будет результативным. Сделать ставку на ТБ 4.5 шайбы можно с коэффициентом 2.05, а на ТМ 4.5 дают 1.81.

Если обе команды смогут забить, зайдёт коэффициент 1.21. Победа бело-голубых с учётом возможных овертайма и буллитов идёт с коэффициентом 1.69, а на успех «Салавата» можно поставить за 2.23.

Экспресс с коэффициентом 6.05.

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