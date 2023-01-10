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«Авангард» — «Ак Барс»: когда матч КХЛ, где смотреть, во сколько начало

«Авангард» — «Ак Барс»: когда матч КХЛ, где смотреть, во сколько начало
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11 января в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграют «Авангард» и «Ак Барс». Игра начнётся в 16:30 мск. Прямую трансляцию матча покажет телеканал «Матч!»

Лучшие прогнозы на сегодня.

Петербуржцы считаются фаворитами матча. Ставки на хозяев принимаются с коэффициентом 1.96. Шансы казанцев оценены в 3.70. Заключить пари на ничью в основное время предлагается за 3.80.

Эксперты считают, что матч «Авангард» — «Ак Барс» будет результативным. Сделать ставку на ТБ 4.5 шайбы можно с коэффициентом 1.77, а на ТМ 4.5 дают 2.05.

Если обе команды смогут забить, зайдёт коэффициент 1.15. Победа омичей с учётом возможных овертайма и буллитов идёт с коэффициентом 1.50, а на успех «Ак Барса» можно поставить за 2.60.

Экспресс с коэффициентом 6.02.

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