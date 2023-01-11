«Авангард» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Ак Барс».



Ставка: «Ак Барс» не проиграет и ТМ 5.5 за 2.66.



«После гостевой победы над «Авангардом» 8 декабря прошлого года календарь дал «Ак Барсу» достаточно щадящий график. В следующих девяти матчах у «больших татар» было только два сопоставимых по уровню соперника – «Локомотив» и «Магнитка». И обоим «Ак Барс» уступил. То есть сейчас мы видим, что разбираться с заведомо более слабыми соперниками «барсы» под руководством Зинэтулы Хайдаровича научились. Они ни к кому больше не относятся свысока, а если даже немного и относятся, то только до первого перерыва. Билялетдинов выстроил команду по ранжиру в колонну по три, и она уже демонстрирует неплохой строевой шаг, но только в матчах с не слишком сильными командами.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Но «Авангард» сейчас и выглядит, и играет ничуть не хуже, чем «Ак Барс». И в девяти последних матчах проиграл лишь однажды, но по делу – «Сибири». У «ястребов» график тоже был не слишком сложным, там дважды был «Салават» и трижды «Автомобилист», и всех их «Авангард» сделал. Иногда даже не особо перенапрягаясь. То есть омичи чётко выходят на финишную прямую регулярного чемпионата, причём точно знают, что делают и что ещё нужно сделать.



Таким образом, мы имеем матч равных соперников. У хозяев основное преимущество заключается в родных трибунах, а гостей – в тренерском опыте наставника. Всё остальное, в принципе, уравновешивается. Значит, мы получим весьма упорный и достаточно низовой матч. Полагаю, что по итогам этого матча гости в лице «Ак Барса» наберут как минимум одно очко, то есть не проиграют в основное время», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 7.09.



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