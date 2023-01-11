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«Локомотив» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

«Локомотив» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — «Трактор».

Ставка: «Трактор» не проиграет и ТМ 5.5 за 2.81.

«У «Локомотива» очевидные игровые проблемы. И дело тут даже не в нынешней серии из четырёх поражений подряд – это лишь следствие. Достаточно было посмотреть начало третьего периода матча «Локомотив» — «Спартак», чтобы понять, откуда проистекают такие результаты. То, как ярославцы вдруг разучились играть в хоккей на фоне, в общем-то, практически не прибавившего «Спартака», которого они два периода возили как хотели, говорит о многом.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Можно сказать, что «Трактору» в данной ситуации крупно повезло. Потому что будь «Локомотив» «настоящим», играй сейчас в свою полную силу – нынешнему «Трактору» в Ярославле нечего было бы делать. Но против того «Локомотива», который мы видим сейчас, шансы есть, и весьма приличные.

Прогнозирую, естественно, малоголевой матч, поскольку оба соперника играют от обороны и много не забивают. Думаю, тотал вряд ли будет выше 5.5. А по итогам этого противостояния гости в лице «Трактора» наберут минимум одно очко, то есть не проиграют в основное время. Либо Игорь Никитин станет волшебником и за пару суток решит все функциональные проблемы, внезапно обрушившиеся на его команду», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 7.09.

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