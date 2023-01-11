«Авангард» — «Ак Барс»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ в Омске

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Авангард» и «Ак Барс».



Ставка: ТМ 4.5 за 1.88.



«Поговорим о центральном матче регулярного сезона КХЛ «Авангард» — «Ак Барс». Почему-то сразу хочется поверить в победу «Авангарда». Но мне кажется, что сейчас этого делать не нужно. «Авангард» хорошо играет после перерыва на Евротур. «Авангард» выиграл семь матчей подряд, потом съездил в Новосибирск и там уступил со счётом 1:3. Проколы всегда бывают. После этого вернулся домой и выиграл у «Автомобилиста» со счётом 2:1.



Лучшие прогнозы на сегодня.



«Авангард» в целом набрал ход, нащупал состав, но есть и проблемы. Есть потери среди ведущих исполнителей. Там то ли эпидемия какая-то. Но в целом «Авангард» набирает очки регулярно.



«Ак Барс» изменился с приходом Билялетдинова. В команде появилась стабильность. Она появилась за счёт того, что казанцы стали надёжнее играть в защите. Последние матчи с не самыми сильными командами были низовые, но «Ак Барс» выигрывал. «Ак Барс» старается сушить матчи, и в Омске казанцы постараются сыграть от обороны.



Сам «Авангард» также постарается надёжно сыграть в обороне. Последние два очных матча также были низовыми и завершились в овертайме. Я жду низ и в этот раз. Выберу вариант ТМ (4.5) за 1.88. Именно «Ак Барсу» нужно стабилизировать игру, особенно в обороне, и поменьше пропускать, а значит, игра вполне может быть низовой», — сказал Лысенков.



Экспресс с коэффициентом 7.09.



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