«Нефтехимик» — «Амур»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» — «Амур».



Ставка: «Нефтехимик» не проиграет и ТМ 5.5 за 2.02.



«Матч прямых конкурентов, которые не на жизнь, а на смерть бьются за восьмую строчку турнирной таблицы Восточной конференции и оба могут в плей-офф не попасть. Именно этот факт придаёт матчу не просто дополнительную, а ещё и повышенную интригу. А ещё, по сути, обнуляет все возможные статистические расклады. Потому что игроки будут вынимать и выжимать из себя всё, что только возможно, и ещё чуть-чуть. Это будет чрезвычайно упорный матч.



Лучшие прогнозы на сегодня.



По идее, преимущество на стороне «Нефтехимика». Обе команды – ярко выраженные «домушники», в гостях играют заметно хуже, чем в родных стенах. Плюс сама серия между «Нефтехимиком» и «Амуром» имеет перекос в домашнюю сторону, то есть хозяева побеждают заметно чаще. Но, с другой стороны, хабаровчане выиграли два предыдущих матча ещё у одного прямого конкурента, «Барыса», и имели аж на целых двое суток времени на отдых больше. Правда, часть этого времени пришлось потратить на перелёт из Хабаровска в Нижнекамск.



А вот «Нефтехимик» предыдущий матч неожиданно проиграл. Казалось бы, какая неожиданность может быть в поражении последней команды конференции. Но дело в том, что проиграли «маленькие татары» подмосковному «Витязю». В матче с которым, по идее, должны были ложиться пластом и побеждать любым способом. Тем более что сейчас игра «Нефтехимика» смотрится ничуть не хуже игры «витязей», но татарстанцы не смогли.



Учитывая всё вышеизложенное, предполагаю не слишком зрелищный и не слишком голевой, но при этом очень упорный матч. А по итогам этого матча хозяева, то есть «Нефтехимик», наберёт минимум одно очко, то есть не проиграет в основное время», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 7.09.



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