«Динамо» Мн — «Куньлунь РС»: прогноз Максима Лебедева на игру регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Минск – «Куньлунь РС».



Ставка: победа «Динамо» и ТБ 5.5 за 3.04.



«Минчанам снова некуда отступать. «Северсталь» уже в который раз вытолкала их из зоны плей-офф Западной конференции, а если к этому добавить и «лишний» матч, который в данный момент имеется у череповчан, то положение «зубров» оказывается ещё более сложным.



Лучшие прогнозы на сегодня.



В общем, «Куньлунь» надо обыгрывать кровь из носу, и текущая обстановка к этому располагает. Китайская команда проиграла уже пять матчей подряд, понимает своё отставание от зоны плей-офф и ни на что приличное не претендует. С другой стороны, как все хорошо понимают, это почти всегда раскрепощает команды, плюс игроки из таких команд начинают работать на будущие контракты и показывать «товар лицом» будущим работодателям. В общем, хлопот с ними бывает подчас больше, чем с обычными середняками.



На стороне минчан небольшая «домашность» — в родных стенах «зубры» играют немного лучше, чем на выезде. Тогда как «Куньлунь» в гостях играет ещё хуже, чем дома. Всё это вместе позволяет предположить достаточно весёлый по голевому наполнению матч с тоталом, превышающим 5.5. По итогам же этого матча минчане как более нуждающиеся в очках всё-таки наберут их целых два. Но не факт, что у них это получится в основное время», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 7.09.



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