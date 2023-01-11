«Авангард» — «Ак Барс»: смотреть онлайн матч КХЛ, прямая трансляция

11 января в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграют «Авангард» и «Ак Барс». Игра начнётся в 16:30 мск. Прямую трансляцию матча покажет телеканал «Матч!»
Лучшие прогнозы на сегодня.
Омичи считаются фаворитами матча. Ставки на хозяев принимаются с коэффициентом 1.96. Шансы казанцев оценены в 3.70. Заключить пари на ничью в основное время предлагается за 3.80.
Эксперты считают, что матч «Авангард» — «Ак Барс» будет результативным. Сделать ставку на ТБ 4.5 шайбы можно с коэффициентом 1.77, а на ТМ 4.5 дают 2.05.
Если обе команды смогут забить, зайдёт коэффициент 1.15. Победа омичей с учётом возможных овертайма и буллитов идёт с коэффициентом 1.50, а на успех «Ак Барса» можно поставить за 2.60.
Экспресс с коэффициентом 7.09.
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