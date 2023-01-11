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«Реал» Мадрид — «Валенсия»: смотреть онлайн матч Суперкубка Испании, прямой эфир

«Реал» Мадрид — «Валенсия»: смотреть онлайн матч Суперкубка Испании, прямой эфир
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11 января состоится матч 1/2 финала Суперкубка Испании «Реал» Мадрид — «Валенсия». Начало игры – в 22:00 мск. В прямом эфире эту встречу покажет телеканал «Матч!»

Лучшие прогнозы на футбол.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение столичному клубу. Поставить на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.55, а успех «Валенсии» оценивается аналитиками в 5.80. Ничья доступна за 4.80.

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал больше 2.5 мяча можно поставить за 1.67, а на тотал меньше 2.5 мяча – за 2.28.

На гол «Реала» дают коэффициент 1.10. Если забьёт «Валенсия», сыграет коэффициент 1.55. Поставить на «обе забьют» в букмекерских конторах можно за 1.76.

Экспресс с коэффициентом 7.09.

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