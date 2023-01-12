«Барыс» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — ЦСКА.



Ставка: победа ЦСКА в матче за 1.62.



«Из всех возможных способов прерывания катастрофически затянувшейся проигрышной серии «Автомобилист» выбрал едва ли не самый для себя сложный, переиграв ЦСКА. Лидер Востока сохранил свою первую позицию, но весьма затруднил жизнь «Барысу», в гости к которому прибыл не просто ЦСКА, а разозлённый ЦСКА.



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У «Барыса» сейчас всё очень сложно, и почти наверняка так будет до самого конца регулярного чемпионата. На данный момент казахстанцы провели больше матчей, чем все основные конкуренты, а снизу его давят сразу три команды, которые ждут не дождутся любой осечки. А тут разъярённый ЦСКА, двумя днями ранее проигравший в Екатеринбурге и прервавший пятиматчевую победную серию.



Понятно, что казахстанская команда в предстоящем матче ляжет костьми – ей просто некуда деваться, нет у неё других вариантов, чтобы снова не вылететь из зоны плей-офф. Но хватит ли этого «разрыва аорты» для того, чтобы обыграть ЦСКА?



По моему убеждению, не хватит. Победи армейцы в Екатеринбурге, они наверняка начинали бы казахстанский матч с приличной долей вальяжности. Но теперь будут злые и начнут играть сразу. Предположу, что мы получим не слишком голевой матч, тотал которого вряд ли превысит 7.5. А по итогам этого матча гости любым доступным им способом наберут два очка», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 9.07.



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