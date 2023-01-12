«Металлург» — «Адмирал»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» — «Адмирал».



Ставка: победа «Металлурга» в матче за 1.30.



«Игрой с «Магниткой» для «Адмирала» начинается зубодробительная трёхматчевая выездная серия, которая пройдёт по маршруту Магнитогорск – Уфа – Казань. Только после этого дальневосточники смогут хоть как-то перевести дух, дважды подряд играя с «Амуром». Да и то, если у хабаровчан в тот момент будут реальные шансы на попадание в плей-офф, вряд ли это станет отдыхом для «Адмирала». Но сейчас надо пережить самое страшное, и это страшное начинается в Магнитогорске.



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В принципе, получается, что из трёх грядущих матчей этот станет для «адмиралов» самым лёгким. Потому что «Магнитка» сейчас далека от идеала, о чём свидетельствуют пять поражений в семи последних матчах. Вполне возможно, что этот игровой спад плановый и последний в нынешнем сезоне. Не исключаю и возможности того, что прямо сейчас «Магнитка» играет под повышенными нагрузками. Потому что надо нарабатывать функционал к плей-офф, раньше это делалось во время общеевропейских пауз, а как работать сейчас, если этих пауз больше нет?



В любом случае играют представители разных «весовых категорий», причём матч пройдёт на площадке «супертяжа», и «легковесному» с точки зрения бюджета «Адмиралу» будет очень тяжело. Это будет уже четвёртая встреча соперников в текущем сезоне, и три предыдущих раза побеждала «Магнитка».



Предположу не слишком насыщенный в голевом отношении матч с тоталом, который не превысит 7.5. По итогам матча «Магнитка» всё-таки наберёт, а возможно, даже вымучит два очка, и не факт, что у неё это получится в основное время», — сказал Лебедев.



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