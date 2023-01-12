«Сочи» — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» — «Торпедо».



Ставка: «Торпедо» не проиграет и ТБ 5.5 за 2.24.



«На самой южной оконечности бескрайней Континентальной лиги таки случился юбилей: ХК «Сочи» проиграл в двадцатый раз подряд. И уже без разницы, кому он проиграл на этот раз. Теперь важно лишь имя того «счастливчика», на ком сочинцы свою душераздирающую серию прервут.



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Очередным кандидатом на эту должность становится нижегородское «Торпедо», которое, к слову, свой предыдущий матч проиграло – в Череповце. Не думаю, что это сильно повлияло на психологическое состояние команды Игоря Ларионова — всё-таки матчи с «Северсталью» у автозаводцев почти всегда выходят до ужаса принципиальными, вне зависимости от занимаемых соперниками мест.



Но теперь ситуация весьма принципиальная, и «Торпедо» точно не захочет становиться тем, на кого все будут показывать пальцем и мерзко хихикать. Сочинцы же будут цепляться, как они умеют. В итоге мы получим средний по голевой наполняемости матч с тоталом, превышающим 5,5. А «Торпедо» не проиграет в основное время», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 9.07.



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