«Фулхэм» — «Челси»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Фулхэм» — «Челси».



Ставка: — победа «Челси» в один гол за 3.78.



«Фулхэм» очень здорово стал играть после возобновления чемпионата и смог добыть три победы кряду, что позволило выбраться на седьмую строчку в общем зачёте. Команда прибавила по всем параметрам и находится в неплохом тонусе, и это явно прибавит эмоций перед приездом принципиального противника. Раньше «дачникам» редко везло в противостояниях с синими даже на своей арене, но нынешняя форма «Челси» может помочь прервать такую неприятную для клуба статистику.



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Сам «Челси» продолжает оставаться нестабильным, но играет моментами очень качественно, имея мощный состав и желание выступить в этом сезоне хорошо, несмотря на внутренние перестановки в руководстве клуба. Победа над «дачниками» может помочь «аристократам» догнать тех в таблице, и настраиваться на это дерби команда будет серьёзно. Раньше синим удавалось без проблем брать очки на «Крэйвен Коттедж», однако в данный момент их кондиции далеки от идеальных.



Я считаю, что в этой схватке стоит ожидать бескомпромиссной и сложной борьбы на каждом участке поля. Коллективы будут настроены исключительно на победу, и зрителей, на мой взгляд, ждёт яркое противостояние. «Фулхэм» выигрывал в матчах с не самыми серьёзными соперниками и неважно играет против топов чемпионата. Это, вероятнее всего, может помочь «Челси», который превосходит противника по именам и классу, вырвать победу в этой встрече», — сказал Павлюченко.



Экспресс с коэффициентом 9.07.



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