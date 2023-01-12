«Металлург» Магнитогорск — «Адмирал»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ 12 января

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин сделал ставку на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Адмирал».
Ставка: ТМ 5 за 1.61.
«В игре «Адмирала» что-то рассыпалось, да и первая игра после переезда в уральский часовой пояс тоже даст о себе знать. Все-таки приморцы три предыдущих недели провели дома, переключаться на позднее для себя время начала матча тяжело. Сопротивляться «Магнитке» в полную силу они не смогут.
Лучшие прогнозы на хоккей.
Победа хозяев вряд ли будет результативной. У вице-чемпионов налицо проблемы с атакой, полмесяца не могут забить больше трёх за матч. Конечно, уровень игроков «Адмирала» ниже, чем у «Салавата» или «Локомотива», «на ноль» нападающие команды Воробьёва не отыграют. Но в этой встрече точно будет заброшено меньше пяти шайб. Тотал меньше пяти шайб», — сказал Емелин.
Экспресс с коэффициентом 9.07.
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