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«Металлург» Магнитогорск — «Адмирал»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ 12 января

«Металлург» Магнитогорск — «Адмирал»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ 12 января
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин сделал ставку на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Адмирал».

Ставка: ТМ 5 за 1.61.

«В игре «Адмирала» что-то рассыпалось, да и первая игра после переезда в уральский часовой пояс тоже даст о себе знать. Все-таки приморцы три предыдущих недели провели дома, переключаться на позднее для себя время начала матча тяжело. Сопротивляться «Магнитке» в полную силу они не смогут.

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Победа хозяев вряд ли будет результативной. У вице-чемпионов налицо проблемы с атакой, полмесяца не могут забить больше трёх за матч. Конечно, уровень игроков «Адмирала» ниже, чем у «Салавата» или «Локомотива», «на ноль» нападающие команды Воробьёва не отыграют. Но в этой встрече точно будет заброшено меньше пяти шайб. Тотал меньше пяти шайб», — сказал Емелин.

Экспресс с коэффициентом 9.07.

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