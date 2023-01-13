«Наполи» — «Ювентус»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Серии А «Наполи» — «Ювентус».



Ставка: ничья за 3.64.



«Наполи» не очень удачно вышел с паузы, потерпел первое поражение в чемпионате от «Интера» и позволил конкурентам сократить дистанцию в таблице. Однако в противостоянии с «Сампдорией» команда уже смотрелась более агрессивнее впереди и смогла без особого труда расправиться с оппонентом. Теперь неаполитанцев ждет серьезнейшее испытание в лице «старой синьоры», которая крайне хороша в обороне и набрала приличный ход.



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«Ювентус» победой над «Удинезе» продлил серию своих выигрышей до восьми матчей и смог выбраться на вторую строчку в общем зачете, отлично играя в защите. Да, модель игры туринцев впереди может кому-то не особенно нравиться, но подобная тактика приносит результат и восемь сухих викторий кряду лишь подтверждают эти слова. В Неаполе «старую синьору» ждет непростой экзамен, который покажет истинные амбиции команды на нынешний розыгрыш.



На мой взгляд, эта игра станет украшением не только 18-го тура, но и всей второй части сезона в Италии. Оба коллектива находятся в отличном тонусе и претендуют на «скудетто». «Наполи» имеет преимущество в виде своего поля и более агрессивной игры впереди, однако в гости прибудет лучшая оборона чемпионата и так просто распечатать ворота противника вряд ли удастся. Я считаю, что клубы имеют примерно равные шансы на успех и полагаю, что завершится все ничейным исходом, учитывая уровень подготовки и силу оппонентов», — сказал Мостовой.



Экспресс с коэффициентом 6.63.

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