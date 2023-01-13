«Наполи» — «Ювентус»: прогноз Эльвина Керимова на игру Серии А

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч за 18-го тура Серии А «Наполи» — «Ювентус».
Ставка: «Наполи» не проиграет и ТБ 2.5 за 2.10.
«То, как «Ювентус» подобрался к группе лидеров – настоящая сенсация! Команда Аллегри выдала серию побед из восьми матчей без пропущенных мячей. Это феноменальный показатель!
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«Наполи» в новом календарном году успел и проиграть, и выиграть. Отрыв от «Ювентуса» и «Милана» составляет семь очков. Его можно назвать вполне комфортным, но у «Юве» есть возможность подобраться ближе к «Наполи». Для этого нужно обыграть туринцев на их поле.
«Юве» команда малорезультативная, которая мало пропускает – всего семь голов. С точки зрения зрелища многим этот «Ювентус» не нравится. Думаю, что «Ювентус» сможет сыграть надёжно в Неаполе и большого количества голов в этом матче ждать не стоит.
Несмотря на мощную атаку «Наполи», думаю, что голов в этом матче будет немного. Полагаю, что «Наполи» дома не проиграет, а тотал в матче будет меньше 2.5. С высокой долей вероятности в этом матче будет ничья 0:0 или 1:1», — сказал Керимов.
Экспресс с коэффициентом 6.63.
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