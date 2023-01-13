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СКА — «Динамо» Москва: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

СКА — «Динамо» Москва: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Санкт-Петербурге
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ СКА – «Динамо» Москва.

Ставка: победа СКА за 1.69.

«Динамо» после Нового года лишь раз за четыре матча выиграло в основное время. И это неслучайно. У бело-голубых не всё в порядке с дисциплиной и концентрацией. То упустили чистую победу над «Куньлунем» в последней пятиминутке, то пропустили от «Салавата» дважды за 20 секунд. СКА таких ошибок не простит. Питерцы лучше умеют играть на результат. Предлагаю ставить на победу хозяев.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Причём она будет результативной. Вратари обеих команд неидеальны. При этом в атаке невских армейцев много классных мастеров, способных сотворить гол буквально из ничего. Зрители точно увидят больше пяти заброшенных шайб. Моя ставка — победа СКА в основное время», — сказал Плющев.

Экспресс с коэффициентом 6.63.

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