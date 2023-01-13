«Астон Вилла» — «Лидс»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Артур Петросьян дал прогноз на матч 20-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Лидс».
Ставка: обе забьют за 1.69.
«Вилла» провела отличный матч со «шпорами», обыграла их в гостях, затем прилично выглядела против «волков», но в Кубке неожиданно уступила «Стивениджу» из четвёртого дивизиона, к тому же ещё и потеряв двух крайних защитников, благо не основных, из-за травм.
Лучшие прогнозы на футбол.
«Лидс» не выиграл ни разу в четырёх матчах после возобновления сезона. При этом выглядел в каждом из них вполне прилично по своим меркам – активно и разнообразно при атакующих действиях, но привычно средне после потерь мяча.
Вряд ли разумно пытаться здесь угадать исход – он может быть любым из трёх – но кажется, что здесь с немаленькой долей вероятности отличатся обе команды», — сказал Петросьян.
Экспресс с коэффициентом 6.63.
Сёмин: было бы невероятно увидеть дуэт Миранчуков в европейском клубе.
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