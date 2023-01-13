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«Астон Вилла» — «Лидс»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

«Астон Вилла» — «Лидс»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ
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Футбольный журналист, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Артур Петросьян дал прогноз на матч 20-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Лидс».

Ставка: обе забьют за 1.69.

«Вилла» провела отличный матч со «шпорами», обыграла их в гостях, затем прилично выглядела против «волков», но в Кубке неожиданно уступила «Стивениджу» из четвёртого дивизиона, к тому же ещё и потеряв двух крайних защитников, благо не основных, из-за травм.

Лучшие прогнозы на футбол.

«Лидс» не выиграл ни разу в четырёх матчах после возобновления сезона. При этом выглядел в каждом из них вполне прилично по своим меркам – активно и разнообразно при атакующих действиях, но привычно средне после потерь мяча.

Вряд ли разумно пытаться здесь угадать исход – он может быть любым из трёх – но кажется, что здесь с немаленькой долей вероятности отличатся обе команды», — сказал Петросьян.

Экспресс с коэффициентом 6.63.

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