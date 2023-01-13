«Наполи» — «Ювентус»: прогноз Виктора Гусева на матч Серии А 13 января

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Серии А «Наполи» — «Ювентус».



Ставка: ТМ 2.5 за 1.84.



«У «Ювентуса» серия из 12 сухих матчей в 17 турах. В предыдущем туре восьмую подряд победу одержали. В великолепной форме голкипер Щенсны. «Наполи» недавно потерпел первое поражение в сезоне Серии А, но затем победил. Не так хорош Кварацхелия, но он ещё может сказать своё слово.



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После чемпионата мира футболисты хорошо отдохнули. После поражения от «Милана», которое было в октябре, туринцы одержали восемь побед подряд. Однако часто это были сложные победы с минимальным счётом. Тем не менее на классе «Ювентус» дожимает соперников. В предыдущем чемпионате были домашняя победа неаполитанцев и ничья в Турине.



Мне кажется, «Наполи» будет играть от своих ворот. Ничья будет на руку хозяевам. В последний раз в Неаполе туринцы победили в марте 2019 года. Затем были только победы хозяев. Ожидаю осторожную игру. «Ювентус» всего семь мячей пропустил, «Наполи» пропустил только 13 голов. Это два лучших показателя чемпионата Италии. Поэтому и не жду много голов», — сказал Гусев.



Экспресс с коэффициентом 6.63.



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