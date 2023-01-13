СКА — «Динамо» Москва: прогноз Артёма Батрака на матч регулярного чемпионата КХЛ

Экс-хоккеист, обладатель Кубка Харламова Артём Батрак сделал ставку на матч регулярного сезона КХЛ СКА — «Динамо» Москва.



Ставка: ТМ 5 за 1.83.



«Долго думал над прогнозом на этот матч и решил, что возьму ТМ 5. Почему? Чтобы немного себя обезопасить. Другие коэффициенты совсем маленькие.



Лучшие прогнозы на сегодня.



В этой встрече все достаточно очевидно: она должна быть низовой. Команды уже пять раз играли друг с другом. Трижды они уходили за пределы основного времени, причём при счёте 1:1 или 2:2.



Напомню, «Динамо» – первая команда, которая выиграла у СКА в этом сезоне. Причём сделала это в буллитной серии. Во всех матчах команды забивали мало.



Поэтому ТМ 5 – очень хорошая идея. Почему «Динамо» много не пропустит? Потому что это одна из самых системных команд. И там много хороших вратарей. Плюс у бело-голубых есть мотивация. СКА как шёл на первом месте, так и будет идти.



А «Динамо» если и выиграет у СКА, то поднимется на четвёртую строчку и обгонит «Локомотив». А там рядом и «Торпедо, и столичный ЦСКА. Для «Динамо» это крайне важная встреча. Бело-голубые выйдут с очень солидной мотивацией и сыграют от своих ворот, потому что матч пройдёт в Санкт-Петербурге. Там бело-голубые не смогут активно играть первым номером.



На мой взгляд, «Динамо» много пропустит. А само оно много и не забивает. Поэтому нас ждёт низовой матч», — сказал Батрак.



Экспресс с коэффициентом 6.63.



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