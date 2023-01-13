Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Наполи» — «Ювентус»: ставка Романа Гутцайта на игру чемпионата Италии

«Наполи» — «Ювентус»: ставка Романа Гутцайта на игру чемпионата Италии
Комментарии

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Серии А «Наполи» — «Ювентус».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.84.

«Я как человек, который внимательно следит за «Ювентусом», посмотрел все матчи туринцев в этом году. Надо сказать, что результаты и визуальное впечатление от игры команды практически не связаны. У «Ювентуса» есть продолжительная серия побед в чемпионате. При этом команда не пропускает вообще. Победы над «Кремонезе» и «Удинезе» немного иррациональны. Андердоги временами переигрывали фаворита. «Удинезе» и вовсе в первом тайме контролировал мяч. Да, «Юве» одержал победы, но моё впечатление от его игры удручающее.

Лучшие прогнозы на футбол.

Для меня «Наполи» является фаворитом. Матч топов в итальянском первенстве — это всегда ответственность. «Наполи» лидирует и не должен подпустить соперника ближе. Ничья станет не самым плохим исходом для неаполитанцев. При Лучано Спаллетти «Наполи» выглядит очень сбалансированной командой и умеет двигаться без мяча. Мне кажется, что открытой игры и яркого футбола быть не должно. «Юве» пока не способен переигрывать такого соперника. А «Наполи» сбалансирован и сыграет осторожно», — сказал Гутцайт.

Экспресс с коэффициентом 6.63.

Сёмин: было бы невероятно увидеть дуэт Миранчуков в европейском клубе.

Отец Месси ведёт переговоры о переходе Лионеля в «Аль-Хиляль».

Петраков покинул пост главного тренера сборной Украины.

«Наполи» — «Ювентус». Кварацхелия будет полезен «Наполи» — «Ювентус». Кварацхелия будет полезен
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023