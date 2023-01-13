«Наполи» — «Ювентус»: прогноз Алексея Гасилина на матч чемпионата Италии

Чемпион Европы в составе России U17 Алексей Гасилин дал прогноз на матч 19-го тура Серии А «Наполи» — «Ювентус».
Ставка: победа «Наполи» и ТМ 2.5 за 4.10.
«Наполи» идёт на первом месте, показывает отличную игру и отличные результаты не только в чемпионате, но и в Лиге чемпионов. В Серии А «Наполи» забивает очень много – 39 мячей! Только совсем недавно команда потерпела своё первое поражение от «Интера».
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«Ювентус» делит второе место с «Миланом», отставание семь очков от «Наполи», поэтому это важнейшая игра. Если «Наполи» обыграет команду из Турина, то достать её будет очень тяжело. «Ювентус» очень мало пропускает, меньше всех в этом сезоне – всего семь мячей, но и забивает не так много.
Команды будут играть с опаской, поэтому матч не получится результативным. В «Ювентус» в этом матче я особо не верю, «Наполи» будет ближе к победе – победа «Наполи» и тотал меньше», — сказал Гасилин.
Экспресс с коэффициентом 6.63.
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