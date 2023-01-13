«Наполи» — «Ювентус»: смотреть онлайн матч Серии А, прямая трансляция

13 января состоится матч Серии А «Наполи» — «Ювентус». Начало игры – в 22:45 мск. В прямом эфире эту встречу покажет телеканал «Матч!»
Лучшие прогнозы на футбол.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Наполи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.10, а успех «Ювентуса» оценивается аналитиками в 4.10. Ничья доступна за 3.40.
По мнению букмекеров, матч не будет результативным: на тотал больше 2.5 мяча можно поставить за 2.10, а на тотал меньше 2.5 мяча – за 1.73.
На гол «Наполи» дают коэффициент 1.24. Если забьёт «Ювентус», сыграет коэффициент 1.55. Поставить на «обе забьют» в букмекерских конторах можно за 2.00.
Экспресс с коэффициентом 6.63.
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