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СКА — «Динамо» Москва: смотреть онлайн матч КХЛ, прямая трансляция

СКА — «Динамо» Москва: смотреть онлайн матч КХЛ, прямая трансляция
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13 января в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграют СКА и московское «Динамо». Игра начнётся в 19:30 мск. Прямая трансляция матча будет на телеканале «Матч!»

Лучшие прогнозы на сегодня.

Петербуржцы считаются фаворитами матча. Ставки на хозяев принимаются с коэффициентом 1.75. Шансы москвичей оценены в 4.50. Заключить пари на ничью в основное время предлагается за 4.30.

Эксперты считают, что матч СКА — «Динамо» Москва будет результативным. Сделать ставку на ТБ 4.5 шайбы можно с коэффициентом 1.70, а на ТМ 4.5 дают 2.20.

Если обе команды смогут забить, зайдёт коэффициент 1.17. Победа СКА с учётом возможных овертайма и буллитов идёт с коэффициентом 1.36, а на успех «Динамо» можно поставить за 3.20.

Экспресс с коэффициентом 6.63.

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