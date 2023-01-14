«МЮ» — «Ман Сити»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити».

Ставка: ничья за 4.15.

«Манчестер Юнайтед» набрал хороший ход и без Криштиану Роналду стал смотреться значительно сильнее, как бы это странно не звучало. Клуб прибавил в агрессии и начал выдавать очень мощные матчи, добыв четыре победы кряду, три из которых были сухими.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

К дерби «красные дьяволы» подходят практически в оптимальном тонусе и прекрасном настроении, и «горожанам» будет очень непросто не только выиграть, но и зацепиться за очки на «Олд Траффорд».

Сам «Манчестер Сити» стал менее грозен в атаке после выхода с паузы, не смог обыграть кризисный «Эвертон», да и против «Челси» не смотрелся по-чемпионски. Да ещё и проигрыш в Кубке лиги «Саутгемптону» явно не добавляет позитивных эмоций футболистам, что может сказаться на их кондициях и настроении в манчестерском дерби. Учитывая форму нынешнего противника, стоит отметить, что «горожан» ждёт очень непростое испытание.

На мой взгляд, этот матч станет украшением второй части сезона и стоит ждать очень большой самоотдачи от команд на поле. «Красные дьяволы» в целом сейчас выглядят интереснее соперника и играют дома, но «горожане» прекрасно понимают, что проигрыш в дерби может лишить их титула, учитывая ход главного конкурента в лице «Арсенала».

Я считаю, что игра пройдёт в обоюдных выпадах и завершится ничейным исходом. Мой прогноз — ничья за коэффициент 4.15».

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