«МЮ» — «Ман Сити»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити».
Ставка: ничья за 4.15.
«Манчестер Юнайтед» набрал хороший ход и без Криштиану Роналду стал смотреться значительно сильнее, как бы это странно не звучало. Клуб прибавил в агрессии и начал выдавать очень мощные матчи, добыв четыре победы кряду, три из которых были сухими.
К дерби «красные дьяволы» подходят практически в оптимальном тонусе и прекрасном настроении, и «горожанам» будет очень непросто не только выиграть, но и зацепиться за очки на «Олд Траффорд».
Сам «Манчестер Сити» стал менее грозен в атаке после выхода с паузы, не смог обыграть кризисный «Эвертон», да и против «Челси» не смотрелся по-чемпионски. Да ещё и проигрыш в Кубке лиги «Саутгемптону» явно не добавляет позитивных эмоций футболистам, что может сказаться на их кондициях и настроении в манчестерском дерби. Учитывая форму нынешнего противника, стоит отметить, что «горожан» ждёт очень непростое испытание.
На мой взгляд, этот матч станет украшением второй части сезона и стоит ждать очень большой самоотдачи от команд на поле. «Красные дьяволы» в целом сейчас выглядят интереснее соперника и играют дома, но «горожане» прекрасно понимают, что проигрыш в дерби может лишить их титула, учитывая ход главного конкурента в лице «Арсенала».
Я считаю, что игра пройдёт в обоюдных выпадах и завершится ничейным исходом. Мой прогноз — ничья за коэффициент 4.15».
Экспресс с коэффициентом 8.16.
Роналду назвал главное достижение в своей карьере.
Прогноз на матч «МЮ» — «Ман Сити» с коэффициентом 4.30.
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Прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Вест Хэм» с коэффициентом 2.30.
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