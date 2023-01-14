«Барыс» — «Нефтехимик»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предлагает свой прогноз на матч КХЛ «Барыс» – «Нефтехимик».
Ставка: победа «Барыса» в матче за 1.62.
«На Востоке что ни день, то матч, где команды мотивированы похлеще, чем в плей-офф. Вновь играют конкуренты по борьбе за восьмёрку, вновь нервы и интрига будут зашкаливать. Отличный повод следить если не за видео, то за текстовой трансляцией.
«Нефтехимик» в своей предыдущей встрече одержал очень важную победу ещё над одним конкурентом, «Амуром». Причём счёт 1:0 показывает: нижнекамцы – тактически гибкая команда, умеют играть не только в креативный, но и в сверхоборонительный хоккей.
Думаю, гости попытаются пересидеть казахстанцев в окопах и сегодня. Будет типичный низовой матч – вряд ли зрители увидят больше четырёх шайб. Поставил бы на победу «Барыса», хотя не исключаю, что команда Скабелки добьётся её за пределами основного времени.
В упорном матче хозяева добьются успеха за счёт того, что мастерство их игроков всё-таки повыше. Победа «Барыса» в матче».
Экспресс с коэффициентом 8.16.
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