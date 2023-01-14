«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: прогноз Эдуарда Мора на матч АПЛ

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити».
Ставка: победа «Ман Сити» за 1.90.
«Ожидается очень интересный и увлекательный матч. Напомню, что «Сити» идёт на втором месте, а «Юнайтед» на четвёртом, между командами четыре очка.
«Манчестер Юнайтед» после ухода Роналду преобразился. Команда выиграла абсолютно все матчи, а в АПЛ даже не пропустила ни одного гола. Раскрылся Рашфорд, он смотрится очень хорошо и становится лидером команды.
«Манчестер Сити» вылетел из Кубка лиги впервые на столь ранней стадии. Думаю, эта игра послужит встряской для команды Гвардиолы. Потому что у них есть поставленная игра, есть огромная обойма футболистов и сыгранный состав. А вот мотивации футболистам хватает не всегда.
Это дерби. Здесь с мотивацией не будет проблем ни у одной из команд. Статистика говорит о том, что именно «Сити» имеет преимущество в матчах с «МЮ». Думаю, что в этот раз «горожане» также победят.
«Манчестер Юнайтед» только на пути к своему становлению, а «Манчестер Сити» — уже готовая сбалансированная команда, которая при должной самоотдаче может обыграть кого угодно.
В этом матче будет интересная и упорная борьба. Скорее всего, будет забито много голов. При этом победу одержит более готовая команда».
Экспресс с коэффициентом 8.16.
Прогноз на матч «МЮ» — «Ман Сити» с коэффициентом 4.30.
Дисциплинарный комитет ФИФА открыл дело в отношении Аргентины.
Прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Вест Хэм» с коэффициентом 2.30.
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