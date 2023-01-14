«МЮ» — «Ман Сити»: прогноз Егора Титова на манчестерское дерби

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» в 20-м туре АПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: обе забьют за 1.63.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

«Манкунианское дерби нас ждёт в новом туре английского чемпионата. И сейчас оно может получиться особенно интересным. «МЮ» явно на подъёме, хорошую серию из побед выдаёт, а «Сити» только что вылетел из Кубка лиги, проиграв «Саутгемптону». Не забили и даже в створ не пробили.

Такое трудно даже представить. «МЮ» даже в не лучшие для себя времена щипал «Сити», который находился на вершине, сейчас просто обязан создать конкуренцию.

Думаю, хорошая ставка «обе забьют». Она кажется очень уверенной. «Юнайтед» принялся забивать по три мяча, пусть и не самым сильным соперникам. Игра в атаке получается, разные персонажи забивают.

«Сити» точно отреагирует на неудачу в Саутгемптоне. Гвардиола скажет нужные слова, да и футболисты сами всё прекрасно понимают. Нужно реабилитироваться, а здесь отличный матч – дерби.

Результат не берусь предсказывать. Для меня «Сити» явным фаворитом на этот раз не является. Поэтому просто жду хороший футбол, с интригой, ну и должны быть забитые мячи. Не исключаю, что сыграют вничью 2:2».

Экспресс с коэффициентом 8.16.

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