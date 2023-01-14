«Ак Барс» — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Сибирь».
Ставка: «Ак Барс» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 2.38.
«Если сложить все мысли о предстоящем матче в одну, то она, на мой взгляд, будет выглядеть следующим образом: под руководством Билялетдинова «Ак Барс» к настоящему моменту набрал такой уровень организованности и такой порядок, который для нынешней «Сибири» является неподъёмным, особенно в гостях.
Сибирякам, в принципе, обижаться не на что, в этом сезоне они уже обыграли казанцев два раза из трёх, в том числе один раз в Татарстане – в общем, выжали максимум из нынешних бед «Ак Барса». Ну, наступила Казань ещё раз на старые, знакомые грабли, но теперь пришла в себя гораздо быстрее и постепенно выходит на свой уровень, тот, возле которого «Сибирь» даже не лежала. Извините, но это реалии всех последних лет.
Я отнюдь не предполагаю, что «Сибирь» в Казани будет разорвана «на ветошь». Нет, на то он и сибирский характер, чтобы упираться в любой, даже заведомо проигрышной ситуации. Поэтому гости будут грызть лёд и соперников, ложиться пластом и уродоваться как бобики, но это им не поможет даже набрать одно-единственное очко.
Жду достаточно средний по голевому наполнению матч с тоталом, превышающим 4.5 шайбы. По итогам этого матча хозяева, несмотря на то что отдыхали на двое суток меньше гостей, наберут любым способом два очка. И будет огромная удача для сибиряков, если они сумеют зацепиться за одно, но это вряд ли».
Экспресс с коэффициентом 8.16.
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