«МЮ» — «Ман Сити»: прогноз Александра Елагина на манчестерское дерби

Известный телекомментатор и специалист в английском футболе Александр Елагин сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити».
Ставка: обе забьют во 2-м тайме за 2.95.
«Красные дьяволы» после неожиданного гостевого поражения от «Астон Виллы» не пали духом и ударно провели все восемь матчей во всех турнирах и во всех выиграли с общим счётом 21:4. Да, все соперники в последних играх АПЛ шли ниже в таблице, но стоит отдать должное и клубу, и главному тренеру. У «МЮ» 11 побед, две ничьи и четыре поражения. Мячи — 27:20. Интересно, что манкунианцы забили меньше всех из команд с первого по девятое место в таблице.
«Горожане» Гвардиолы продолжают погоню за лидирующим «Арсеналом». Забили 45 мячей — больше всех, а пропустили только 16 голов. Понимая, что «канониры» могут потерять очки с «Тоттенхэмом», возможная победа в дерби имеет огромное значение для «Сити». Помня о сокрушительном поражении со счётом 3:6, «Юнайтед» сделает всё для победы. Напомним, «Сити» выиграл три последних дерби в АПЛ.
С осени 2016 года, когда Гвардиола возглавил «Ман Сити», в рамках АПЛ команды провели 13 очных матчей: семь побед «горожан», четыре победы «красных дьяволов», две нулевых ничьи. Предстоящий матч станет важной вехой для Гвардиолы. Это будет его 500-я игра в качестве главного тренера в высших дивизионах.
Он выиграл 379 из 499 игр в элитной лиге в качестве тренера, что составляет 76%. У него больше всех побед среди менеджеров, которые руководили своими командами в элитных дивизионах более 100 матчей. Трудно представить, что такой юбилейный матч «Сити» проиграет. Поэтому жду голы от обеих команд во втором тайме».
Экспресс с коэффициентом 8.16.
Прогноз на матч «МЮ» — «Ман Сити» с коэффициентом 4.30.
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Прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Вест Хэм» с коэффициентом 2.30.
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