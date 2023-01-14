«МЮ» — «Ман Сити»: прогноз Александра Елагина на манчестерское дерби

Известный телекомментатор и специалист в английском футболе Александр Елагин сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити».

Ставка: обе забьют во 2-м тайме за 2.95.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

«Красные дьяволы» после неожиданного гостевого поражения от «Астон Виллы» не пали духом и ударно провели все восемь матчей во всех турнирах и во всех выиграли с общим счётом 21:4. Да, все соперники в последних играх АПЛ шли ниже в таблице, но стоит отдать должное и клубу, и главному тренеру. У «МЮ» 11 побед, две ничьи и четыре поражения. Мячи — 27:20. Интересно, что манкунианцы забили меньше всех из команд с первого по девятое место в таблице.

«Горожане» Гвардиолы продолжают погоню за лидирующим «Арсеналом». Забили 45 мячей — больше всех, а пропустили только 16 голов. Понимая, что «канониры» могут потерять очки с «Тоттенхэмом», возможная победа в дерби имеет огромное значение для «Сити». Помня о сокрушительном поражении со счётом 3:6, «Юнайтед» сделает всё для победы. Напомним, «Сити» выиграл три последних дерби в АПЛ.

С осени 2016 года, когда Гвардиола возглавил «Ман Сити», в рамках АПЛ команды провели 13 очных матчей: семь побед «горожан», четыре победы «красных дьяволов», две нулевых ничьи. Предстоящий матч станет важной вехой для Гвардиолы. Это будет его 500-я игра в качестве главного тренера в высших дивизионах.

Он выиграл 379 из 499 игр в элитной лиге в качестве тренера, что составляет 76%. У него больше всех побед среди менеджеров, которые руководили своими командами в элитных дивизионах более 100 матчей. Трудно представить, что такой юбилейный матч «Сити» проиграет. Поэтому жду голы от обеих команд во втором тайме».

Экспресс с коэффициентом 8.16.

Прогноз на матч «МЮ» — «Ман Сити» с коэффициентом 4.30.

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