«Ак Барс» — «Сибирь»: прогноз Владимира Плющева на матч КХЛ в Казани

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предлагает свою ставку на матч КХЛ «Ак Барс» – «Сибирь».
Ставка: победа «Ак Барса» за 1.78.
«В понедельник «Ак Барс» выиграл в Новосибирске по буллитам. Теперь победит в основное время. Не вижу шансов на успех у «Сибири». Гости классно начали новый год, с уверенной победы над «Авангардом».
Затем подсели, позволив дожить до овертайма даже проблемному минскому «Динамо». А у казанцев с каждым матчем всё лучше и дисциплина, и эффективность оборонительной модели Билялетдинова.
В Татарстане состоится очередной низовой матч — сильно удивлюсь, если соперники на двоих забросят больше четырёх шайб. По итогам предыдущего матча даже Мартемьянов признавал, что у «Сибири» плохо получается вскрывать защиту казанцев. Да и мотивация у хозяев повыше, ведь очки им нужнее. Так что не сомневаюсь в победе «Ак Барса» в основное время».
Экспресс с коэффициентом 8.16.
Прогноз на матч «Сент-Луис» — «Тампа-Бэй» с коэффициентом 2.89.
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