«МЮ» — «Ман Сити»: где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция матча

14 января состоится матч 20-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Начало игры – в 15:30 мск.

Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «горожан» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.83, а успех «красных дьяволов» оценивается аналитиками в 4.44. Ничья доступна за 4.10.

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.24, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.78.

На гол «Манчестер Юнайтед» дают коэффициент 1.42, а гол «Манчестер Сити» оценивается в 1.14. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.66.

Экспресс с коэффициентом 8.16.

Прогноз на матч «МЮ» — «Ман Сити» с коэффициентом 4.30.

Фальсификация возраста — Мукоко хорош, даже если ему 22 года.

Прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Вест Хэм» с коэффициентом 2.30.

«Локомотив» отказывается отпускать Баринова в «Бешикташ» зимой.