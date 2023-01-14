«Сочи» — «Металлург»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» — «Металлург».

Ставка: «Сочи» не проиграет за 2.82.

«В предыдущем туре сочинцы были близки к тому, чтобы прервать свою проигрышную серию, но всё-таки проиграли нижегородскому «Торпедо». Тем самым они разменяли третий десяток поражений подряд. Причём играли ведь весьма неплохо, а для команды, проигравшей 20 матчей, и вовсе отлично.

Лучшие прогнозы на сегодня.

На этой грешной Земле ничего не бывает вечным. В том числе серии, как победные, так и проигрышные. Все они рано или поздно, но завершаются, и, кажется, пришла пора сочинцам завершать свою аховую серию. Тем более что соперник для этого весьма подходящий. Да, «Магнитка» продолжает занимать второе место в Восточной конференции, но сейчас уральцев на льду колбасит, плющит и топорщит одновременно.

Конечно, впереди у сочинцев соперники из другой весовой категории – по два раза «Спартак» с «Куньлунем», а с «Витязем» и вовсе играть четыре раза до начала февраля. Поэтому, кажется, с «Магниткой» южанам можно и не заморачиваться: проигрышем больше, проигрышем меньше. Когда ещё у сочинцев будет такой роскошный шанс, особенно если учесть, что в последний раз они обыгрывали «Магнитку» аж в октябре 2017 года.

Поэтому иду на неадекватный прогноз. По итогам встречи «Сочи» прервёт свою 21-матчевую проигрышную серию и любым цензурным способом наберёт два очка. И не надо мне вызывать санитаров из заведения, где двери без ручек. Я художник, я так вижу».

Экспресс с коэффициентом 8.16.

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