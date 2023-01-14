«Ак Барс» — «Сибирь»: трансляция матча КХЛ, где смотреть онлайн бесплатно, прямой эфир

14 января состоится матч регулярного сезона КХЛ «Ак Барс» — «Сибирь». Начало – в 17:00 мск.

Матч покажут в прямом эфире на телеканале KHL Prime.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу казанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.76. Успех новосибирцев оценивается в 4.20. На ничью дают коэффициент 3.82.

Букмекеры сомневаются, что матч «Ак Барс» – «Сибирь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.91, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 1.89.

Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.82.

Экспресс с коэффициентом 8.16.

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