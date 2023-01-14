Умар Нурмагомедов — Раони Барселос: прямая трансляция боя UFC, прогнозы и ставки

В ночь с 14 на 15 января на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (Невада, США) состоится первый в 2023 году турнир промоушена UFC. Основной кард откроет поединок брата Хабиба Умара Нурмагомедова (15-0), выступающего в легчайшем весе, с Раони Барселосом.

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Прямую трансляцию всего турнира проведёт платформа UFC Fight Pass. Также посмотреть бойцовский вечер можно будет на телеканалах «Матч» и «Матч! Боец».

Поединок Умар Нурмагомедов — Раони Барселос запланирован на 3:00 мск.

Явным фаворитом букмекеры считают россиянина и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.09. Шансы бразильцы оценили в 7.50.

Эксперты уверены, что бой продлится всю дистанцию. Ставки на тотал больше 2.5 раунда принимают с коэффициентом 1.43. Поставить на тотал меньше 2.5 раунда можно за 2.70.

Экспресс с коэффициентом 9.50.

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