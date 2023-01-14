Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Эксперты оценили шансы Овечкина сократить отставание от рекорда Гретцки

Эксперты оценили шансы Овечкина сократить отставание от рекорда Гретцки
Комментарии

15 января состоится матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Филадельфия Флайерз». Начало встречи — в 3:00 мск.

Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 2.13, а успех «Флайерз» идёт за 2.90. На ничью предлагают поставить за 4.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Филадельфия Флайерз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34.

Александр Овечкин продолжает погоню за легендарным Уэйном Гретцки. На данный момент россиянин забросил 809 шайб, а у канадца – 894. Остаётся ещё 85 голов!

Поставить на то, что Александр забросит шайбу в матче «Вашингтон Кэпиталз» — «Филадельфия Флайерз», можно с коэффициентом 1.85. Ставки на дубль Овечкина принимают за 5.00. Если россиянин замахнётся на хет-трик, то сыграет коэффициент 21.0.

Экспресс с коэффициентом 9.50.

Сын Валерия Харламова назвал хоккеистов, заменивших ему отца.

Прогноз на матч «Колорадо» — «Оттава» с коэффициентом 2.04.

Прогноз на матч «Сент-Луис» — «Тампа-Бэй» с коэффициентом 2.89.

Макдэвид — первый за 28 лет хоккеист НХЛ, набравший 80+ очков за 44 матча сезона.

«Вашингтон» — «Филадельфия». Овечкину хватит молчать «Вашингтон» — «Филадельфия». Овечкину хватит молчать
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023