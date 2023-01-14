Эксперты оценили шансы Овечкина сократить отставание от рекорда Гретцки

15 января состоится матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Филадельфия Флайерз». Начало встречи — в 3:00 мск.

Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 2.13, а успех «Флайерз» идёт за 2.90. На ничью предлагают поставить за 4.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Филадельфия Флайерз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34.

Александр Овечкин продолжает погоню за легендарным Уэйном Гретцки. На данный момент россиянин забросил 809 шайб, а у канадца – 894. Остаётся ещё 85 голов!

Поставить на то, что Александр забросит шайбу в матче «Вашингтон Кэпиталз» — «Филадельфия Флайерз», можно с коэффициентом 1.85. Ставки на дубль Овечкина принимают за 5.00. Если россиянин замахнётся на хет-трик, то сыграет коэффициент 21.0.

Экспресс с коэффициентом 9.50.

Сын Валерия Харламова назвал хоккеистов, заменивших ему отца.

Прогноз на матч «Колорадо» — «Оттава» с коэффициентом 2.04.

Прогноз на матч «Сент-Луис» — «Тампа-Бэй» с коэффициентом 2.89.

Макдэвид — первый за 28 лет хоккеист НХЛ, набравший 80+ очков за 44 матча сезона.