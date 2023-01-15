«МЮ» — «Ман Сити»: результат дерби, как сыграли, кто победил, какой счёт

14 января состоялся матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» дерби принимал «Манчестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток главного арбитра матча Стюарта Атвелла прозвучал в 15:30.

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В первом тайме «горожане» больше владели мячом, однако именно хозяева имели несколько опасных моментов. Во втором тайме команда Хосепа Гвардиолы усилила давление на ворота соперника, что в итоге привело к забитому мячу. Случилось это на 60-й минуте, когда Джек Грилиш уверенно реализовал момент после передачи Кевина Де Брёйне.

«Красные дьяволы» не сдались и на 78-й минуте сумели сравнять счёт благодаря точному удару Бруну Фернандеша (голевой пас отдал Каземиро).

Через несколько минут хозяева сумели выйти вперёд в этой встрече, когда после паса Алехандро Гарначо Рашфорд поразил ворота Эдерсона. «Манчестер Юнайтед» удержал итоговый счёт 2:1 и сумел совершить реванш после унизительного поражения на «Этихаде».

Благодаря этой победе «Манчестер Юнайтед» набрал 38 очков и поднялся на третье место английской Премьер-лиги, вплотную приблизившись к «Манчестер Сити». У команды Хосепа Гвардиолы 39 очков, отставание от лидирующего «Арсенала», составляет пять очков, но у «канониров» есть ещё матч в запасе.

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