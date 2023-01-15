«Реал» Мадрид — Барселона: прогноз Константина Генича на матч Суперкубка

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Барселона» в финале Суперкубка Испании.

Ставка 1: обе забьют за 1.58.

Ставка 2: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.85.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«В финале Суперкубка Испании нас ждёт «эль класико». Самые титулованные команды встретятся в финале. У «Барселоны» 13 таких трофеев, а у «Реала» — 12. Сумеет ли «Реал» догнать «Барсу» по количеству таких титулов или же может Хави добудет первый трофей в качестве наставника «Барселоны»?

Много времени прошло с последней их встречи. Тогда «Реал» уверенно переиграл «Барсу» со счётом 3:1. Каталонцы в чемпионате пропустили всего шесть мячей и половину от «Реала».

По-разному команды провели полуфинальные встречи. У «Реала» было не слишком насыщенная событийно встреча с «Валенсией». У «Барселоны» в матче с «Бетисом» был просто фестиваль нереализованных моментов. В любом случае и те и другие обыграли своих соперников по серии пенальти.

У «Барселоны» был на день меньше на подготовку, но, наверное в класико такие нюансы не играют роли. Сейчас у «Барсы» нет травмированных. Оборона отлично выстроена. У «Реала» также все в строю и все готовы играть. Мы ждём классный футбол. Должно быть очень интересно. Море принципиальных противостояний.

Что объединяет «эль класико» последних лет, так это забитые мячи. Да, будет борьба, но обмен забитыми мячами мы увидим. Мой вариант — обе забьют, но можно пойти дальше и взять ТБ (2.5) и обе забьют».

Экспресс с коэффициентом 9.50.

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